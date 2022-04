Das Sunice Festival ist neue St. Moritzer Lebensart

Dies ist die Geschichte von zwei Jungs, die geliefert haben. Und wie. Vor zweieinhalb Jahren waren der damals 22-jährige Loris Moserund der 20-jährige Quirin Hasler mit einem tollkühnen Plan aufgetaucht, in St. Moritz etwas ganz Grosses aufzuziehen. Ein Festival mit elektronischer Tanzmusik (EDM) und Techno auf internationalem Niveau kombiniert mit dem Lebensstil von Top of the World in einer jungen, zeitgemässen Ausgabe für Tausende von Besuchern – nicht weniger wurde angekündigt, verbreitet in einer vollmundigen Influencerkampagne.