Das Musical-Team startet mit den Proben in Walenstadt

Von Reto Vincenz

Ein wenig erinnert es jeweils an ein Klassentreffen, wenn die Darstellerinnen und Darsteller der Walensee-Bühne zum ersten Probentag in der «Halle am See» eintreffen. Man kennt sich oft von früheren Engagements in Walenstadt oder dann von anderen Produktionen in europäischen Theatern. Und wenn nicht, wird unkompliziert Kontakt geknüpft.