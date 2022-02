Das Kunsthaus Glarus lässt Blumen in Vasen erblühen

von Claudia Kock Marti

Blumensträusse, wohin das Auge reicht; sorgfältig arrangiert, die einen üppig, andere konzentriert, bunt oder weniger bunt. Gemalt wurden die circa 60 Gemälde zwischen 1880 und heute. Aktuell werden sie bis zur Eröffnung am Samstag in den beiden Oberlichtsälen sowie in der Sammlungsausstellung im Untergeschoss sorgfältig von kuratorischer Hand gehängt.