Das Hotel «Scuol Palace» wird zum Leben erweckt

Es wird eifrig geputzt im grossen Saal des Hotels «Scuol Palace»: Lampen werden abgestaubt, die Klaviertasten des Steinway gereinigt, die Fenstersimse abgewischt. Das Hotelpersonal ist in vollem Gange, als plötzlich jemand «Cla!» schreit und in die Hände klatscht. «Hast du mich gerade erschreckt», sagt der angesprochene Mann, der in diesem Moment gerade den Chauffeur spielt. Im wahren Leben ist er ein pensionierter Landwirt, der gemeinsam mit elf weiteren Mitgliedern der Gruppa da teater Ftan das Theaterstück «Es war einmal ein Hotel» probt.