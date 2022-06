Das Glarnerland in der Gepäckausgabe

von Claudia Kock-Marti

Aus einem der Fenster der Gepäckausgabe ragt ein riesiges weisses Gebilde. Es macht neugierig, was sich derzeit im Innern der Gepäckausgabe abspielt. Dort zeigen seit letzten Samstag die in Berlin lebende kanadische Künstlerin Stefanie Loveday und die in Glarus geborene und in Winterthur lebende Claudia E. Weber ihre gemeinsam erarbeitete Ausstellung «Landshapes».