Das erwartet euch heute am zweiten Lumnezia-Tag

Und zu guter Letzt macht der Musiker Paul Kalkbrenner auf seiner Reise rund um den Globus einen Stopp um 0 Uhr am Festival. Im Frühjahr 2018 erschien Paul Kalkbrenners achtes und persönlichstes Album «Parts Of Life». Seitdem ist er ständig unterwegs. Bei seiner ausverkauften «Parts of Life»-Tournee 2019 sahen ihn 100’000 Fans in ganz Europa, und Paul wurde zu einem festen Bestandteil der grossen Festivals.