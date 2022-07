Das erwartet euch am letzten Tag des Open Air Lumnezia

Nebst den zahlreichen Festivalgängerinnen- und gängern wird am Lumnezia-Samstag nach wie vor die Sonne am Start sein. Wenn auch nicht mehr so stark wie in den beiden Tagen davor. Den Regenschutz werdet ihr wohl oder übel gegen den Nachmittag brauchen. Es ist mit einigen Gewitterwolken bei 22 Grad über Degen zu rechnen. Was nicht dagegen spricht, den letzten Open-Air-Tag nochmals in vollen Zügen zu geniessen. Nachdem gestern Freitag Naomi Lareine, die Dropkick Murphys und Paul Kalkbrenner die Stimmung im Bündner Tal ordentlich anheizten, stehen auch heute viele Highlights an.