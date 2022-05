Das braucht ihr für «Doctor Strange 2» im Vorfeld zu wissen

Mit «Doctor Strange In The Multiverse Of Madness» läuft bereits der 28. Film des Marvel Cinematic Universe (MCU) in den Kinos. Gut sechs Jahre mussten wir darauf warten, dass Benedict Cumberbatch in einem eigenen Film wieder in die Rolle des Magiers Doctor Strange schlüpft. Da der neuste Blockbuster aus dem Hause Disney auf so manche Marvel-Filme und -Serien aufbaut, verraten wir euch, was ihr vor dem Kinobesuch sehen solltet.