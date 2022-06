Chillen, grillen und Musik hören am Churer Polentahügel

Gestartet als Trostpflaster für all die ausgefallenen Festivals im vergangenen Sommer, geht das Festival Polenta 7000 nun in die zweite Runde. Auf dem in Chur als Polentahügel bekannten Wiesengelände an der Raschärenstrasse wird derzeit wieder alles parat gemacht für insgesamt 24 Abende, die vor allem eines sein sollen: zwanglos.