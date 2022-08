Chancenlos – und erfolgreicher denn je

Die letzten traurigen Geranien in den Blumenkästen der «Marsöl»-Terrasse wollen nicht so recht zu dem passen, was David Sontòn Caflisch an diesem Morgen anzukündigen hat. Der Komponist und Kopf des Ensemble Ö! kommt nämlich mit einem üppigen Programm, das er – für ihn eher unüblich poetisch – mit «Die Blumen des nächsten Frühlings» betitelt hat. Doch der Ort ist trotzdem mit Bedacht gewählt.