Busta Rhymes und Majan am Big Air

Am Big Air in Chur sorgen urbane Musikerinnen und Musiker für ausgelassene Stimmung, während sportliche Grössen die spektakuläre Schanze in der Oberen Au runter springen. Seit Anfang Juli ist das Line-up des diesjährigen Festivals vom 21. und 22. Oktober bekannt: Seit mehr als einem Monat ist klar, dass am Freitag mit KIZ, Stress und Ali & Milchmaa eine ordentliche Portion Rapmusik nach Chur kommen wird. Für den Freitagabend war bis am Mittwoch erst ein Act bekannt.

Am Mittwoch haben die Veranstalter mit Busta Rhymes und Majan zwei weitere Acts bestätigt, die das Line-up vervollständigen. Der US-Headliner Busta Rhymes ist bekannt für seine Reimtechnik und das Tempo. Und Majan aus Deutschland bringt urbane Popsongs, Reggae Vibes und klassische Balladen am Klavier nach Chur.