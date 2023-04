Die Wiederentdeckung eines epochal Kreativen

Stephan Kunz, der künstlerische Direktor des Bündner Kunstmuseums, formuliert seine Einschätzung so schlicht wie unumstösslich: «Für mich ist Dieter Roth einer der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts.» Was er damit meint, offenbart ein Rundgang durch die Churer Ausstellung «Dieter Roth – Gepresst, gedrückt, gequetscht», die am Freitagabend um 18 Uhr eröffnet wird. Weder gepresst noch gequetscht wirkt allerdings die Präsentation selber; über gleich elf Räume des Erweiterungsbaus und der Villa Planta verteilen sich die rund 200 gezeigten Exponate.