Blutauffrischung für das Festival da Jazz im «Dracula Club»

Die Veteranen unter den Gästen des inzwischen 15-jährigen St. Moritzer Festivals da Jazz wissen natürlich immer noch, was zu tun ist. Damit man das anstehende Konzert in einigermassen entspannter Position geniessen kann, heisst es, sich rechtzeitig vom Apéro auf der Terrasse beim Start der Bobbahn zu verabschieden und im Inneren des als «Dracula Club» bekannten Gebäudes einen Sitzplatz an der Wand zu ergattern. Denn andernfalls muss man sich in drangvoller Enge auf Hocker kauern oder vor der Bühne – die im Grunde nur der Teppich vor dem grossen Cheminée ist– auf den Boden setzen.