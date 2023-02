Bünden anno 1662: Hexenwahn, Korruption und eine tragische Liebe

Geschrieben hat sie das Buch während der Coronapandemie. Und fast zwangsläufig entdeckte sie Parallelen zwischen den 1660er-Jahren und der Gegenwart. Die bedrückende Atmosphäre. Opportunistische Politiker. Der Glaube an Verschwörungstheorien, mögen sie noch so abwegig sein. Das alles habe plötzlich eine unerwartete Aktualität erhalten, konstatiert Antonia Bertschinger. Dabei stand die Handlung von Band zwei ihrer «Bergünerstein»-Trilogie schon seit Jahren fest, lange vor der Pandemie. «Es war von Anfang an klar, dass es darin einen Mord geben würde», erzählt die Autorin.