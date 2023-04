Mailand entdeckt Diego – den «anderen» Giacometti

von Renato Bergamin

In Italien war Diego Giacometti bisher kaum bekannt. Dies, obwohl eine vor rund 15 Jahren in Graubünden gezeigte Giacometti-Ausstellung wesentlich dazu beigetragen hatte, dass Diego aus dem Schatten seines weltberühmten Bruders Alberto Giacometti treten konnte und als eigenständiger Kunstschaffender wahrgenommen wurde (Gelbes Haus in Flims, «Diego tritt aus dem Schatten», 2007). Jetzt wird sein Werk in einer sehenswerten Einzelausstellung in Mailand gewürdigt und von der italienischen Presse als Entdeckung gefeiert.