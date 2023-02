Die Central Art Gallery zeigt Werke von Not Bott

Als Künstler passt Not Bott perfekt zur Central Art Gallery. Denn anders als die prominenten Vertreter des internationalen Kunstgeschäftes am Ort stellt die von der Familie Kirchgeorg gegründete Galerie in St. Moritz ausschliesslich Kunstschaffende in den Mittelpunkt, die einheimisch sind oder in ihren Werken einen direkten Bezug zum Engadin herstellen. Auch will man sich betont vom elitären, intellektuellen Gehabe der Szene absetzen. Ungewöhnlich ist aber, dass jetzt erstmals ein nicht mehr lebender Künstler präsentiert wird.