Ausnahmekönner greifen in die Tasten

Sie dürfen sich gut und gerne Pioniere nennen. Die Organisatoren des Engadin Festivals gehörten vor 80 Jahren zu den ersten in der Schweiz, die ihren Gästen hochkarätige Klassik an den alpinen Ferienort brachten. Doch die Konzerte fanden stets nur im Sommer statt; den Winter überliess man eher den Tanz­kapellen und später den DJs. Doch mitten in der Pandemie gründet jetzt der aktuelle Intendant Jan Schultsz einen neuen Ableger.