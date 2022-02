An den Engadiner Eisfeldern sind die Orchester zurück

«Sieh diese vollendete Grazie! Elegant und befreit von aller Erdenschwere wiegt sich die Schlittschuhkünstlerin auf dem blitzenden Spiegel der Eisbahn. Orchestermusik begleitet sie.» So «eis»-blumig beschreibt eine alte Annonce aus Pontresina, was während den frühen Jahrzehnten des Wintertourismus in den Bündner Ferienorten gang und gäbe war. Der Alles-fährt-Ski-Boom lag noch fern. Die Feriengäste vergnügten sich auf dem Eis – oder schauten anderen dabei zu.