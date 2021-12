Adventliches Jahreskonzert der Harmoniemusik Näfels

Wie der Verein schreibt, führte die Musikgesellschaft zuletzt am 24. Juni 2017 das Kinderkonzert «Detektiv Allergo» durch – in der damals vollen Dorfturnhalle Näfels. Von den abwechselnden Konzerten in der Lintharena und St. Hilarius Kirche war die Turnhalle das beliebteste Konzertlokal der Näfelser Musikanten. Mit der Zeit begeisterte die Harmoniemusik Näfels immer mehr Zuhörerinnen und Zuhörer. So wechselten die Musizierenden in die grösseren Konzertlokalitäten.