Vorpremiere mit dem Regisseur

Der neue Film von Michael Steiner («Wolkenbruch», «Sennentuntschi») hat seit seiner Aufführung als Eröffnungsfilm des Zürich Filmfestivals viel zu reden gegeben. Das Kinocenter Chur präsentiert «Und morgen seid ihr tot» nun am Sonntag, 24. Oktober , um 18.30 Uhr in einer Vorpremiere in Anwesenheit des Regisseurs Michael Steiner, der Hauptdarstellerin Morgane Ferru sowie des Drehbuchautors Urs Bühler. Die Moderation des Abends macht Philippe Portmann.