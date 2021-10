Mitten hinein ins vokale Epizentrum

Schon einmal in seiner Geschichte rückte das Kulturfestival Origen rätoromanische Lieder explizit in den Mittelpunkt einer grösseren Produktion. 2009 war das, in der Kammeroper «Samson». Das Bühnenbild in Riom: ein stattlicher Turm. Das musikalische Material, aus dem der Komponist Lorenz Dangel damals die so ei-genwillige wie stimmige Partitur schuf: Volksgesänge aus dem Surses.