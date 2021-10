Lokalmatadoren The Liptons gewinnen im «Holästei»

Nach einer langer Pause hat am Samstag im «Holästei» in Glarus wieder eine Ausscheidung für den Nachwuchswettbewerbs BandXost stattgefunden. The Liptons aus Näfels, David Sebastien aus Jona, Ace in Sleeve aus Zürich und Thirty-Thr33 aus dem Kanton Bern spielten in Glarus um die Gunst den Publikums und um den Einzug ins Finale von Ende November in St. Gallen.

Wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben, war der Abend gut besucht und die Stimmung hervorragend. Den Publikumspreis – der jeweils durch den Lautstärkevergleich des Applauses des Livepublikums bestimmt wird – erhielten die Lokalmatadoren der Rockband The Liptons.

Die nächsten Qualifikationen findet am kommenden Wochenende in Chur und in Frauenfeld sowie eine Woche später in Wil und nochmals eine Woche später in Schaffhausen statt. (so)

Das Konzept von BandXost: Vom 25. September bis 6. November finden in der ganzen Ostschweiz insgesamt neun Qualifikations-Veranstaltungen statt. Die acht besten Acts aus allen Vorausscheidungen treten im Finale am 27. November in St. Gallen gegeneinander an. (so)