Unterm Flimserstein hängt der Himmel voller Geigen

Wer am Dienstagnachmittag zufällig am Kindergarten in Flims Dorf vorbeispaziert ist, dürfte nicht schlecht gestaunt haben. Ungewohnte Klänge dringen da aus dem Gebäude. Na, so was, seit wann spielen die Flimser Kindergärtler allesamt Violine? Und dann noch auf solch unglaublichem Niveau? Elias Guery ist weder Flimser noch Kindergärtler. Der 12-Jährige kommt aus Zürich und ist einer der jungen Geiger und Geigerinnen, die das Haus seit einigen Tagen in ein echtes Musikzentrum verwandeln. Der Bub absolviert an den Internationalen Jugendmusiktagen Flims einen Meisterkurs.