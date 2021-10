Das aufregendste Hotel der Schweiz

Für einmal sah es ganz nach Routine aus, was Origen mitzuteilen hat. Drei Konzertreihen in der Spielstätte auf dem Julierpass – das ist das Kerngeschäft des Kulturveranstalters aus dem Surses. Doch weil aus Giovanni Netzers Schöpfung mit den Jahren so viel mehr geworden ist, blieb es nicht bei erhellenden Worten über herbstliche Gesänge, besinnliche Adventsmusik und festlichen Weihnachtsjubel. Direkt am Ort des Geschehens, nämlich im «Löwe» in Mulegns, sind am Freitag die weiteren Pläne für dieses wiedererweckte Belle-Epoque-Juwel enthüllt worden.