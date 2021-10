Lauter Nackte

Die erotischen Fantasien des Robert Cavegn hat Chantal Störmer lieber etwas versteckt aufgehängt. «Die sind durchs Schaufenster nicht sichtbar; man weiss ja nie heutzutage», bemerkt die Geschäftsführerin der Fundaziun Capauliana, welche in der Galerie Kunst & Co in Chur eine bemerkenswerte Ausstellung eingerichtet hat. Was der Churer Künstler während eines Werkjahres 1989 in Italien mit zerfliessenden Farben zu Papier brachte, darf man ruhig Pornografie nennen. Doch 1989 störte sich daran niemand.