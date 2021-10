Im Coronajahr «Trotzdem» kreiert

von Swantje Kammerecker

Der Glarner Musiker und Kulturpreisträger Kurt Müller widmete sich während eines Sabbaticals im Coronajahr intensiv dem Komponieren. Der Liedzyklus op. 57 «Trotzdem» zu Gedichten von Elmar entstand in wenigen Monaten. Oft notierte er beim Wandern und draussen in der Natur.

Entstanden ist ein an verschiedenen Stimmungen reiches Klangkunstwerk, das von der Sopranistin Julia Weber und dem Pianisten Andreas Gohl gekonnt umgesetzt wurde und in der Akustik des Gemeindehaussaals Ennenda gut zur Geltung kam. Am Samstag war die Glarner Uraufführung, zwei weitere Aufführungen fanden in Schaffhausen und Zürich statt.