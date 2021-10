Was uns die Arven erzählen

Viel Publikum fand die Sache im Theater Chur am Donnerstagabend nicht gerade. Dabei passt das diesjährige Thema des Festivals «Culturescapes» gut zur laufenden Saison des Hauses, die im Zeichen von Mensch und Natur steht. Nachdem zur Saisoneröffnung die kanadischen Weiten und das Leben der dortigen indigenen Bevölkerung in den Reservaten im Rahmen einer musikalischen Spoken-Word-Installation thematisiert wurden, ging es nun in den brasilianischen Regenwald.