Was ihr bleibt, ist Verbitterung

Leise tuschelt das Publikum im Theater Klibühni in Chur noch über dies und das. Alltäglichkeiten, Neuigkeiten, was man sich halt so erzählt, wenn man sich trifft. Auf der Bühne sitzt derweil eine Frau im roten Kleid auf einem Korbstuhl vor einem unfertigen Bild. Was im Bild fehlt, füllt sie als lebendige Figur aus: die junge Caroline (Anja Hoffmann), letzte Muse des grossen Künstlers Alberto Giacometti. Starr richtet sie ihren Blick in den Theaterraum. Dann steht sie auf und stellt die Leinwand zur Seite.