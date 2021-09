Ein kompliziertes Haus

Erst seit September 2019 leitet Carla Burani das Davoser Kirchner-Museum, im kommenden Frühjahr wird sie es bereits wieder verlassen. Auf eigenen Wunsch, wie der Stiftungsrat in der gemeinsamen Medienmitteilung hervorhob (Ausgabe vom Montag). Zwischen Leitung und Trägerschaft bestünden Differenzen in der programmatischen Ausrichtung des Museums, die einer «weiteren erspriesslichen Zusammenarbeit» entgegen-stehen würden. Übersetzt heisst das: Burani und die Ernst-Ludwig-Kirchner-Stiftung wollten in verschiedene Richtungen marschieren.