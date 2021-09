Verklärt und geschunden

Schollensehnsucht und Farbenrausch, Hochkultur und «Provinz» – es wären jede Menge Fettnäpfchen bereitgestanden, in die das Bündner Kunstmuseum in Chur hätte treten können mit seiner neusten Ausstellung. Doch so, wie sich die Schau «Landliebe – Kunst und Landwirtschaft» präsentiert, treten hier künstlerische Positionen aus zwei Jahrhunderten ernsthaft und selbstbewusst auf. Häufig auch einander gegenüber, sogar buchstäblich. Wie etwa beim Heuhaufen, den das Künstlerpaar Dorota Gawęda und Eglė Kulbokaitė in die Ausstellungsräume gepflanzt hat.