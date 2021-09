Bald heisst es doch wieder «Hossa!»

von Philomena Koch

Im April 2021 war es klar: Die Schlagerparade in Chur wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden können. Zu unsicher waren die Aussichten und zu viele Fragen offen in Bezug auf die Organisation von Grossveranstaltungen. «Natürlich waren wir anfangs sehr enttäuscht, den Anlass absagen zu müssen. Einen Event in einer solchen Situation zu planen, der normalerweise bis zu 30'000 Leute in die Stadt zieht, ist beinahe unmöglich», sagt Marc Raguth Tscharner, OK Mitglied der Schlagerparade Chur. «Trotzdem wollten wir unseren Schlagerfans etwas bieten. Wir möchten zeigen, dass es uns noch gibt und die Fans im nächsten Jahr mit uns rechnen können.»