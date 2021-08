Mitten in Glarus wird es endlich wieder richtig laut

von Lucas Blumer

Zwei Jahre lang haben die Glarnerinnen und Glarner auf diesen Moment gewartet: Das Sound of Glarus findet wieder statt. Um 17.10 Uhr ist es so weit: «Gut, kommen sie rein, hier entlang!», ruft ein Angestellter den wartenden Besuchern vor den Eingängen entgegen. Diese lassen nicht lange auf sich warten und nachdem sie ihre Armbändchen und Impf- oder Testzertifikate den Kontrolleuren gezeigt haben, ist es endlich so weit: Das Sound of Glarus beginnt.