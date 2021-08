Kinderszenen – meisterlich und vielfältig gespielt

von Swantje Kammerecker

Traditionen können jung sein – so wie der «Tag der Musik», den die Primarschulkinder von Linthal und Braunwald jeweils einmal pro Jahr mit ihren Lehrerinnen und Lehrern gestalten. In der Natur nach Klängen forschen, Instrumente bauen, eine Performance kreieren – das Ergebnis wird Freitagnachmittag, 3. September, für die Kinder im Märchenhotel und in der Tödihalle Braunwald zu erleben sein. Dieser Anlass ist nicht öffentlich.