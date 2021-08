In Chur erklingt das Leiden der Ureinwohner Kanadas

Es ist das Erstaunliche an der Aufführung, mit der nächste Woche die Saison im Theater Chur beginnt. «Ich habe meine Gedichte hier in Kanada noch nie mit jemandem geteilt», gesteht Mike Metatawabin an einer Zoomkonferenz mit Theater- und Medienleuten, zu der er aus Kanada zugeschaltet ist. Im 6000 Kilometer entfernten Chur wird es sein, dass seine eindrückliche Stimme ertönt, die erstmals erzählt von seinem Schmerz, stellvertretend für das Leid seines Volkes.

«Wir sind immer noch da»