Caminadas dritter Fall

Das Wetter setzt den Schlusspunkt: «Als der Landjäger an diesem Abend nach Hause fuhr, kroch der Nebel einer grauen Schlange gleich vom Unterland bis in die Untere Au, als müsste er die Schande von Chur bedecken.» Die «Schande», von der am Ende des neusten Philipp-Gurt-Krimis die Rede ist, bezieht sich auf drei Frauenmorde, die Landjäger Walter Caminada im Herbst 1952 Kopfzerbrechen bereiten. Nur zehn Tage brauchen er und sein Kollege Peter Marugg, um die Verbrechen in Chur aufzuklären – und einen weiteren Mord im zürcherischen Pfäffikon gleich mit.