Die Schlossoper Haldenstein rüstet auf

«Verdamp lang her» möchte man mit dem Köln-Rocker Wolfgang Niedecken sagen. Zum letzten Mal erklangen im August 2017 Arien durch den akustisch idealen Hof des Schlosses Haldenstein. Alle zwei Jahre sollte dort eigentlich das Opernfestival der Kammerphilharmonie Graubünden steigen. Am Freitag hat deren Präsidentin Jacqueline Giger am Ort des Geschehens erklärt, wie man in dieses Loch fallen konnte – eine unglückliche Verkettung von einem Programmwechsel 2019 wegen des Jubiläums und Corona. Und sie verkündete, dass es jetzt endlich wieder losgehe.