Was der ermordete Kantonstierarzt mit Nietzsche zu tun hat

Unter den begeisterten Krimilesern gibt es zwei Gruppen. Die einen wollen einen möglichst verzwickten Fall, mit vielen verblüffenden Wendungen, bei dem sich am Schluss diejenige Figur als Mörder oder Mörderin herausstellt, der man es am allerwenigsten zugetraut hat. Sie kommen bei Daniel Badrauns jüngstem Krimi, «Tod im Engadin», ganz bestimmt auf ihre Kosten. Die andere Gruppe schätzt es, wenn das Geschehen ganz nah am echten Leben ist, wenn sich der Fall genau so hier und heute abspielen könnte und die innere Logik der Tat mit allen Fasern nachfühlbar ist.