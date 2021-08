Stillsitzen bei der «Band des Jahres»

von Sebastian Kirsch

Den Machern rund um den Präsidenten und Geschäftsführer von Jazz Chur, Rolf Caflisch, ist es wichtig, die Vielseitigkeit des Jazz aufzuzeigen und musikalische Grenzen zu überschreiten. Beim Blick in das Programm des zweiten Sommerfestivals wird diese Vielfalt unter Beweis gestellt. Berücksichtigt werden sowohl weit gereiste Stars als auch der regionale Nachwuchs. Kein Wunder also, dass damit so ziemlich alle musikalischen Genres vertreten sind.