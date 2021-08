Endlich wieder Festival!

Zu einem gelungenen Festivalbesuch gehört es, mitten in der Nacht, zwischen Bier und Konzerten, einen Essensstand aufzusuchen. Am Rapid Open Air gibt es mehrere davon. Man muss sich zwischen Pizza, Chili sin carne und Hotdogs entscheiden. Wer den Hotdog wählt, wird nicht enttäuscht. Das liegt weniger an den Brötchen und Würsten, als am Typen, der da um vier Uhr nachts hinter der Theke steht. Er grinst, schneidet Brötchen auf, fragt, ob man Senf, Ketchup oder Mayonnaise wolle, und empfiehlt, die Saucen zu mischen. «Endlich wieder Open Air», sagt er, «seit fast zwei Jahren wieder einmal.