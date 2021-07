«Mit den Fotos kann man die ganze Schweiz erklären»

von Claudia Kock Marti

Die Foto-Ausstellung heisst «Oder das Tal aufgeben». Sie nimmt den Berg mit den Lawinenschutzbauten in St. Antönien ins Visier. Und das gibt zu reden. Etwa über den Umgang mit Naturgefahren in Braunwald, wie ein Anlass im «Bsinti» eindrücklich zeigt. Knapp 30 Interessierte sind an das Künstler- und Themengespräch mit dem Architekten, Gestalter und Fotografen aus Uster, Kaspar Thalmann, und dem ehemaligen Glarner Kreisförster, Jürg Walcher, ins «Bsinti» in Braunwald gekommen.