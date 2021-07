Brütende Hitze, schwüle Moral

Es gehörte schon immer Mut dazu, ein Freilichtspiel zu inszenieren. Denn die erste Hürde, die es jeweils zu überwinden gilt und die nahezu nicht vorhersehbar ist, nennt sich Wetter. Die Freilichtspiele Chur haben in den 40 Jahren ihres Bestehens diesbezüglich einiges an Erfahrungen machen dürfen. An der Premiere am Donnerstagabend spielte das Wetter aber nicht nur mit, es hat auch im Stück selbst eine dominante Rolle. Denn im Roman «Chur 1947» wird ausführlich die Sommerhitze des Jahres 1947 beschrieben. Sie bildet gleichzeitig den Auftakt zum Bühnenstück.