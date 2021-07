Die Höflibeiz tischt wieder auf

Es ist eine fast vierzigjährige Churer Tradition, die auch Corona nicht unterbrechen konnte: Die Höflibeiz im lauschigen Innenhof des Altstadttheaters Klibühni. Immer wenn der Schauspielbetrieb in Sommerpause geht, hat die Kulinarik ihren Auftritt. In diesem Jahr startet man mit einem «soft opening» – das heisst, mit noch nicht ganz kompletter Karte – am Donnerstag, 22. Juli, um 18 Uhr. Den Spass gibt es dann täglich bis zum 29. August.