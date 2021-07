Hätte Hoheit bloss auf den Gärtner gehört

Der Verkehr über den Julier ist so stark, wie er in Hochsaisonzeiten immer gewesen ist. Doch etwas hat sich geändert seit dem 4. Juni. Es wird wieder angehalten und eingekehrt in Mulegns. Seit die Kulturstiftung Origen das historische «Posthotel Löwe» prächtig hergerichtet und wiedereröffnet hat und zusätzlich die daneben liegende Zuckerbäckervilla als Café betreibt, wird durch das Passdorf nicht mehr nur durchgerauscht.