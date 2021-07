«Perfektion kann auf die Nerven gehen»

mit Maren Eggert sprach Reinhold Hönle

Maren Eggert wurde 1974 in Hamburg geboren. Nach der Schauspielausbildung an der ­Falckenberg-Schule in München spielte sie am Schauspielhaus Bochum und am Hamburger Thalia-Theater, ­bevor sie 2009 zusammen mit Ehemann Peter Jordan ans Deutsche ­Theater in Berlin wechselte. Viele Zuschauer kennen sie aus Fernseh­filmen und 15 Folgen als Polizei­psychologin Frieda Jung neben dem «Tatort»-­Kommissar Borowski. Ihre bekanntesten Kinofilme waren bisher «Die Apothekerin» und «Das Experiment».