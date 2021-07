Liricas Analas sagen Lebewohl 

Die Band formte sich 1999 und stand Anfang der 2000er-Jahre erstmals auf der Bühne. Der Rap auf Sursilvan schien zu gefallen und bald folgte das Debütalbum der Band «Analogia». Ganze zwanzig Tracks verzeichnete das 2004 erschienene Album und 2006 folgte bereits das zweite Album. Seither konnte die Band insgesamt fünf Alben und sechs Singles veröffentlichen. Nicht nur in Graubünden feierte die Band Erfolge, in der ganzen Schweiz und sogar in Deutschland und Tschechien standen die Bündner auf der Bühne.