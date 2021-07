Eine plätschernde Stätte zu Ehren Hansruedi Gigers

Zu behaupten, dass Chur als Geburtsstadt von HR Giger heute irgendein ein Problem mit dem international berühmten Künstler hätte, der 1940 hier zur Welt kam, wäre übertrieben. Und doch ist und bleibt die Würdigung Gigers von städtischer Seite her seltsam symbolisch. 2015, ein Jahr nach dem Tod des Künstlers, wurde das bis dahin namenlose Eck Vazerol-/Storchengasse zum Gigerplatz. Am Dienstagabend verwandelte sich der dortige Storchenbrunnen offiziell in den «Gigerbrunnen».