Knies Kinderzoo in Rapperswil-Jona zeigt gefährdete Papageien

Sieben neue Kleine Soldatenaras können in Knies Kinderzoo in Rapperswil-Jona bewundert werden. Klein sind sie zwar nicht. Mit ihren 70 Zentimetern Körpergrösse und dem bunten Gefieder sind sie eine stattliche Erscheinung und ein Blickfang für Jung und Alt. Laut Kurt Müller, Kurator von Knies Kinderzoo, ist dies jedoch nicht der einzige Grund für die Aufnahme in den Zoobestand: «Wir wollen zum Erhalt der Biodiversität beitragen und Menschen über die gefährdete Vogelart informieren», sagt er.