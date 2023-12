Die Umweltverbände wollen nicht alle Bündner Wolfsabschüsse stoppen

Die Nachricht kam am späten Freitagnachmittag wie aus dem Nichts: Der Kanton stoppt die eben erst angelaufene Regulation der Wolfsbestände in Graubünden per sofort. Damit reagieren die Bündner Behörden auf eine Beschwerde mehrerer Umweltorganisationen beim Bundesverwaltungsgericht; diese hat aufschiebende Wirkung. Auch der Kanton wurde von der Beschwerde offensichtlich überrascht.