Wolfabschüsse durch die Jägerschaft: Diskretion ist oberstes Gebot

Nur wenige Fragen hatte Arno Puorger am Ende seiner Ausführungen zu beantworten. Ob Wölfe auch auf der Passjagd erlegt werden könnten, wollte etwa ein Jäger wissen. Wie sich die Jungtiere verhalten würden, wenn die Elterntiere getötet worden seien, fragte ein anderer. Und eine Jägerin erkundigte sich, wie ein Rudel auf eine Schussabgabe reagiere. Rund eine Stunde hat Puorger am Montagabend im Rathaussaal in Ilanz darüber aufgeklärt, welche Weisungen für den Abschuss von ganzen Rudeln gelten.