Kärpfrudel: Der Kanton Glarus will Jungwölfe abschiessen

In der Nacht vom 28. auf den 29. August wurde auf der Alp Gamperdun ein etwa neun Monate altes Kalb von einem oder mehreren Wölfen mittelschwer verletzt. Am Mittwoch, 30. August, wurden an derselben Stelle ein weiteres verletztes und ein getötetes Kalb aufgefunden, schreibt der Kanton Glarus in einer Mitteilung. Bereits am 5.